Contraloría denuncia millonario daño patrimonial en Comuna de Asunción

Uno de los puntos tiene que ver con un daño patrimonial de G. 36.319.666.117. Se observó que el legislativo municipal programa y ejecuta el presupuesto a través de sus unidades operativas, a cargo de la presidencia, constituyéndose en un ejecutivo paralelo. De esta manera, el legislativo comunal elabora, ejecuta, controla y juzga la ejecución de su propio presupuesto que es más de G. 33.415.444.016. A esto se suma que los funcionarios de la Junta Municipal pagados por la Intendencia alcanzan la suma de G. 2.722.899.052. Así también se constató que hay funcionarios que no están beneficiados con el régimen de marcación con funciones no contempladas con este tipo de marcación. Tanto en la Junta como en la Intendencia hay funcionarios que cobraban bonificación por nocturnidad sin cumplir con las funciones establecidas.

Por otro lado, la Municipalidad no transfirió al Ministerio de Hacienda el 15% del impuesto inmobiliario entre 2016 y 2019, que totaliza la suma de G. 103.054.080.864.

Se constató una diferencia total de G. 6.531.752.058 entre lo recaudado conforme a lo expuesto en la ejecución presupuestaria y la ejecución presupuestaria de la dirección de Administración.

Se determinó la falta de cobro durante los meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2019 a los permisionarios del Mercado de Abasto del Bloque C, por G. 2.926.963.648.

A su vez, se registra un daño patrimonial por incumplimiento de las especificaciones de G. 509.380.086, derivados de dos contratos; uno de G. 338.999.678 para la bicisenda de Yegros y otra de G. 170.380.408 para el Paseo de las Luces, sobre la calle 25 de Mayo. Las diferencias se dan entre los contratos y los resultados en las obras entre lo pagado y lo realmente ejecutado entre otras cuestiones documentales.

Otra denuncia hace referencia a las resoluciones aprobadas por la Junta Municipal de Asunción, que fueron emitidas en contraposición a lo que establece la Ley Orgánica Municipal. La Junta resolvió financiar gastos con la emisión de bonos municipales y la Municipalidad no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de Bonos Municipales y no realizó estudios de factibilidad. El perjuicio es de G. 176.013.051.277.

Otra denuncia no tiene determinado el monto y tiene que ver con la verificación al proceso licitatorio de la concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos otorgado al Consorcio Empo Ltda., donde se detectó que no fueron presentados los documentos que acreditan la adquisición del predio propuesto por la firma ubicado en de Nueva Italia. Así también la Comuna capitalina no realizó acciones correctivas ni ha objetado diversos incumplimientos contractuales, a lo largo de la ejecución desde el año 2005 a la fecha.