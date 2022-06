Contradictorias medidas tomadas por la Corte Suprema de los EEUU

Se podían sentir la rabia y la impotencia de una generación que se siente cada vez más alejada de unos jueces que, aseguran, no la representan. “Pro armas + Pro vida = hipócritas”, se podía leer en una pancarta en alusión a la decisión, también de la Corte Suprema, de echar abajo una ley centenaria del estado de Nueva York que exigía un permiso especial para llevar armas en público.

La decisión de la Corte puede tener un efecto dominó, donde algunos analistas en temas de salud creen que podrían registrarse 20 millones de muertes anuales de mujeres en el mundo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una importantísima sentencia sobre el derecho al aborto o, mejor dicho, sobre la inexistencia del derecho constitucional al aborto, sin perjuicio, en su caso, de las posibles regulaciones de los estados que forman la unión de EEUU.

El día anterior, ese mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia sobre la sí existencia de derecho constitucional a portar armas; anuló la ley de Nueva York que limitaba el uso de armas en público, explica en su comentario la doctora Verónica del Carpio Fiestas.

Agrega que desde el punto de vista europeo resulta especialmente llamativo que una Constitución pueda negar el derecho al aborto y sí declarar el derecho constitucional a llevar armas en público.

Con un análisis de Historia del Derecho anglosajón que se remonta hasta la regulación inglesa medieval, siglo XIII, la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 23 de junio de 2022 afirma que el derecho a portar armas se trata, dicen, de un derecho constitucional que no es de segunda categoría; el de la mujer a decidir no le parece al Tribunal Supremo de Estados Unidos ni antiguo ni nuevo derecho constitucional, sino que no es un derecho constitucional.

De acuerdo con el voto mayoritario, la autoridad para regular el acceso al aborto es política y no judicial, por lo que es potestad del Congreso.

Al menos 26 estados norteamericanos dieron señales de que podrían prohibir el aborto y en nueve hay restricciones previas al fallo Roe vs. Wade, otros 13 cuentan con “prohibiciones desencadenantes”, que implican que la prohibición de la interrupción del embarazo podría entrar en vigencia de manera automática tras la decisión de la Corte.

TEMA ARMAS. Con una votación de 234 a 193, la Cámara dio el golpe final al compromiso aprobado por el Senado, poniendo fin a casi tres décadas de inacción del Congreso sobre control de armas.

El fallo de la Suprema Corte generó desazón entre los activistas contra las armas, pero que fue recibida con aplausos por los republicanos y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby defensor de las armas de fuego.

“Esta decisión valida inequívocamente la posición de la NRA y debería ser una advertencia para los legisladores: ninguna ley que afecte a las libertades individuales debería ser aprobada”, comentó Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo de la NRA.

Aunque es considerada tímida y de poco alcance, la normativa puso fin a casi tres décadas de inacción en la cámara sobre cómo contrarrestar la violencia armada y endurecer las leyes de armas del país.

Eric Tirschwell, principal abogado litigante de Everytown Law, una organización sin fines de lucro, dijo que la Corte Suprema aplicó incorrectamente los principios constitucionales fundamentales y agregó que su grupo estaba “listo para ir a los tribunales” para defender las restricciones al porte de armas.

Joe Biden firmó la ley destinada a establecer la regulación de armas de fuego, la más importante en esta materia en casi 30 años, pero que se mantiene muy por debajo de las aspiraciones del presidente estadounidense. “Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, sí incluye medidas que he pedido durante mucho tiempo y que salvarán vidas”, dijo el mandatario en la Casa Blanca antes de volar hacia Israel y Europa.

Hipocresia de EEUU_Se revierte la tendencia a la baja del aborto en el país_35256489.jpg