Continúa juicio a ex ministro de la Senavitat por irregularidades

Se habla de 82 casas que debían ser construidas, en dos ciudades en el Departamento de Ñeembucú, pero estas no se terminaron. En el caso también están siendo juzgados Néstor Santacruz y Osvaldo Doldán, ex dueños de la firma TecnoSur Ingeniería.

En el 2011 se firmó el proyecto para construir cincuenta viviendas económicas en la localidad de Pilar, mientras que en la ciudad de Alberdi otras treinta y dos casas.

Fue en ese año que el ex ministro Gerardo Rolón Pose supuestamente autorizó el pago irregular de G. 1.511 millones y G. 1.021millones como anticipo irregular a favor de la empresa. Rolón estaba siendo juzgado en la causa, pero falleció el año pasado.

Por su parte, Marecos continúa en juicio junto a los contratistas. Se presume que el ex ministro firmó adendas sin plazo de duración y no ejecutó las pólizas de anticipo, por lo que las viviendas no finalizaron y no fueron transferidas. Las fiscala en esta causa es Natalia Fúster.