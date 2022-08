Construyen estación de servicios pegada a la entrada del Abasto

En el lugar de la construcción se encontraban las edificaciones del puesto policial, un centro de asistencia para personas adictas, comedor de funcionarios del mercado y depósito municipal.

Los permisionarios señalaron que al estar tan cerca representaría un peligro.

“Se está desmembrando un espacio público importante. Ese espacio anteriormente se destinaba a los productores de sandía para que en la época pueda venir a vender ahí sus productos. Mientras tanto además el Abasto no tiene espacio suficiente estacionamiento.”, manifestó uno de los comerciantes, quien pidió no ser identificado.

Mencionaron que el lugar era estratégico para recolección de basura.

Convenio. El director del Abasto, Gerardo Benítez, alegó que no cuenta con los detalles del convenio municipal. Indicó que es bajo la figura de padrinazgo. “A mí solo me llegó la resolución de aceptación de ese padrinazgo por parte de la Intendencia y la Junta Municipal”. Pero el edil Pablo Callizo (PQ), quien preside la comisión de Infraestructura, afirmó que el expediente no pasó por la Junta.

Sobre las dependencias que tuvieron que ser demolidas, el director indicó que dentro del convenio la empresa se encargará de nuevas construcciones para los sectores afectados, a una distancia cercana a los 20 metros. Justificó que estas áreas ya eran edificaciones que precisaban de reparaciones y ahora se tendrá una mejora, tras el convenio.

En cuanto a los productores de frutas de estación, indicó que está pactado otro lugar. “A ellos no les afecta”, sostuvo.

Benítez dijo que en la década de los 90 ya se usufructuaba el lugar para gasolinera. Negó conocer de qué emblema se trataba, a pesar del gigante cartel.

Aprobación. El director de Asesoría Jurídica del Municipio, Benito Torres, también justificó que en el lugar ya operaba una estación de servicio años atrás. Indicó que el pedido de convenio fue remitido a la Junta que rechazó, pero la Intendencia emitió el veto sobre el desacuerdo del cuerpo legislativo y dicha resolución no volvió a tratarse en la Junta, para aceptar o rechazar la decisión del Ejecutivo Municipal, por lo que obtuvo sanción ficta, aproximadamente tres meses atrás, según Torres.

“No entiendo cuál sería el inconveniente para que se desarrolle una actividad como esa y más aún con las mejoras que se están realizando, como una cuestión compensatoria”, expresó.

Ante la preocupación de los permisionarios aseveró: “Qué tiene que ver la aglomeración. Justamente se diseñó allí por la naturaleza de ese lugar. Está bien colocado”.

Proliferación. Concejales municipales habían acordado la conformación de una comitiva de ediles para visitar a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y generar el lobby para que se expida sobre la cuestión de fondo de la medida cautelar que dejaba sin efecto el artículo de la Ordenanza N° 7/11, que establece límite de distancia de 1.000 metros entre un servicentro nuevo de otro existente.

Tras dejar sin efecto el límite de distancia, aumentaron las construcciones de gasolineras. En los últimos informes del Ejecutivo Municipal que fueron socializados se reveló que se prevé al menos 27 nuevas estaciones de servicio para este año. En su mayoría son de la firma Enex, propiedad del ex presidente Horacio Cartes. Varias de las obras se dan en zona de colegios y centros médicos.



