Consideran que reducción de la tarifa de Itaipú está 99% definida

El ex director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ingeniero Ángel María Recalde, vaticina en un 99% que no se mantendrá el valor de la tarifa de Itaipú en USD 22,60 kW/mes, el número que pretende pagar Paraguay para asegurarse recursos que sean destinados a inversión en infraestructura eléctrica.

De hecho, Brasil ya aplica una tarifa provisoria de USD 18,95 kW/mes, apoyándose en el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Recalde lamentó que “el problema de la definición de la tarifa para este año nos está llevando todo el tiempo y es un pequeño árbol que no nos deja ver el bosque”, considerando que dentro de siete u ocho meses ya se debe tener definida la tarifa del próximo año. Apostó por una solución integral del asunto a través de la vía diplomática, como “un anticipo a la revisión del Anexo C”, proceso que debe realizarse en el 2023, a 50 años de la firma del documento binacional.

“Bueno, hasta que no esté dicha la última palabra siempre hay posibilidades, pero creo que en 99% que no se va a mantener la tarifa de Itaipú, por lo menos esa es la percepción que se deja transmitir. Es difícil. Además ellos (Brasil) tienen el argumento de la aplicación del Anexo C. Sin embargo nosotros nos apoyamos en aumentar en USD 600 millones los gastos de explotación, a efectos de mantener la tarifa, y eso es una situación muy difícil de aceptar para Brasil”, opinó Recalde.

Al mismo tiempo, aclaró que la distribución de esos recursos no está prevista en el Tratado, que no establece reparto de utilidades, porque la filosofía para la determinación de la tarifa es que los ingresos deben igualar a los egresos. “Itaipú es una empresa que trabaja al costo. No prevé generar lucro (…). Sí se puede eventualmente aumentar los gastos de explotación, por ahí están los gastos sociales, ambientales, y de repente se habla de que se darán recursos a la ANDE, que serán de ese componente”, explicó el ex titular de la EBY.

Por su parte, el ex gerente técnico de la ANDE, ingeniero Fabián Cáceres, se refirió a la reducción del precio de la energía eléctrica en Brasil en un 20%. Esta decisión, anunciada por el propio presidente brasileño, Jair Bolsonaro, si bien es consecuencia de los menores costos de producción en el gigante sudamericano, debido al mayor caudal en los embalses de las centrales hidroeléctricas, también es apreciada como una señal del Gobierno brasileño de mantener su postura en Itaipú.

En relación a la disminución de la tarifa, Cáceres señaló en su cuenta de Twitter que “una de las mayores tentaciones de los políticos es prometer la disminución de la energía eléctrica en sus campañas, porque es transversal a toda la sociedad electoral”, y es lo que Bolsonaro anunció como un logro de su Gobierno, donde la “tarifa provisoria de Itaipú” aplicada por Brasil “contribuye”.

A su turno, Recalde alentó al Gobierno paraguayo a preocuparnos por el año que viene, “sin dejar de preocuparnos de la tarifa de este año”. “De repente nos distraemos en cuestiones que tal vez sean importantes, pero no tienen la importancia que tiene Itaipú”, resaltó.

USD 140 millones para la ANDE, en duda

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, había informado que USD 140 millones aprobados para la institución eléctrica dependen de la tarifa de Itaipú. Recordó que esa cifra fue aprobada por el Consejo Binacional, por lo que es un argumento esgrimido para mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes.

Sosa reiteró que si se aplica directamente el Anexo C, que es lo que pretende el lado brasileño, “lógicamente que ese monto no se va a poder financiar”. “Es decir, depende de la tarifa que pueda financiar el monto comprometido de la Itaipú Binacional con la ANDE”, afirmó.

Detalló que USD 40 millones corresponden a un primer convenio de USD 203 millones, que se va a ejecutar en cinco años. De esos USD 203 millones el año pasado ya se transfirieron a la ANDE USD 20 millones. Recordó que el 28 de mayo del año pasado se autorizó el otro monto como aporte financiero a la ANDE de USD 100 millones.

Las Cifras

140 millones de dólares para la ANDE están sujetos a una tarifa de USD 22,60 kW/mes, aprobados por el Consejo Binacional.

18,95 dólares kW/mes es lo que está pagando Brasil “provisoriamente” por la tarifa de Itaipú, amparado en el Anexo C del Tratado.