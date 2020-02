Consenso en la ANR, condicionado a disputas regionales y municipales

La lucha más fuerte para las municipales se desata en Asunción. En el abdismo hay dos frentes que se deben poner de acuerdo: El actual concejal y ex jefe de Gabinete Julio Ullón y el senador Martín Arévalo. Ambos conversaron con el presidente Mario Abdo Benítez y el mandatario les aclaró que no se jugará por ninguna de las candidaturas y que deben buscar el consenso. Si no se logra, irán a las internas de julio.

Ullón ya realizó su lanzamiento oficial, mientras que Arévalo cerró apoyo con una gran cantidad de presidentes de seccionales para medir fuerzas. En un principio, se barajó en Palacio de Gobierno el nombre de Joaquín Roa, ministro de Emergencia Nacional, como una tercera opción ante la falta de consenso. Sin embargo, se fue desinflando. Mario Abdo respondió que “eso está dentro del diálogo dentro del consenso”.

factor Brunetti. El empresario Juan Manuel Brunetti arrancó prematuramente su campaña para llegar a las internas coloradas. Se presentó como outsider. Sin embargo, en las últimas semanas, apareció en un encuentro con referentes del samanieguismo acompañado del vicepresidente Hugo Velázquez y otros diputados, entre ellos el cuestionado Miguel Cuevas, quien está imputado por enriquecimiento ilícito y con orden de prisión en espera de cumplimiento. Su roce con los cuestionados políticos le valió fuertes críticas al empresario, quien se presenta como opción diferente.

Brunetti también apareció en Palacio de López y se reunió con Daniel Centurión, asesor político de Marito.

Expresó que está abierto a buscar el consenso dentro del partido. Renato Samaniego, hijastro del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, está trabajando en su campaña. Quiere ser concejal.

La preocupación de los colorados es ganar en las generales. José Alberto Alderete, principal articulador del Operativo Cicatriz, que busca la unidad en la ANR, dijo que la idea de llegar a un consenso tiene que ser con base en un candidato con rostro nuevo, con perfil para ganar en las elecciones generales. ”Un rostro colorado joven es muy importante para que pueda ganar las elecciones generales”, significó. Quieren consensuar en al menos 30 municipios.

disputas regionales. La pelea por la definición en las internas municipales también está sujeta a la búsqueda de entendimientos en varios distritos donde existen fuertes disputas. El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, arrastra una guerra con el gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera. Este último apuntó que su correligionario ministro es el que está maniobrando ante los concejales que presentaron una denuncia en su contra por supuestamente malos manejos administrativos.

Otro punto de conflicto es la zona Este del país. La falta de consenso entre colorados provocó que el Municipio de Ciudad del Este quede en manos de un sector de la oposición que ganó con una alianza. El problema que deben conciliar es que el sector que lidera el diputado Ulises Quintana, quien está en prisión en el proceso que investiga tráfico de drogas, debe cerrar acuerdo con el gobernador Roberto González Vaesken. Mientras que también están en conversaciones con el sector que encabeza el senador de Honor Colorado Javier Zacarías Irún, quien quedó golpeado por la investigación judicial en su contra. Otra disputa donde tuvo que mediar el Ejecutivo es en San Pedro. Hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre el diputado Freddy D’Ecclesiis y el gobernador Carlos Giménez en busca de cerrar un acuerdo y dejar de lado las diferencias que vienen arrastrando desde que Abdo asumió la Presidencia.