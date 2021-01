Conocidos rostros entre los accionistas de Credicentro

La semana pasada se dio a conocer una comunicación oficial que realizó la firma Credicentro, fusionada recientemente con Pasfin y LCR, sobre el pago de dividendos para los accionistas, dirigida a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (Bvpasa). La empresa, que opera como casa de créditos, suspendió el desembolso debido a que las utilidades del ejercicio 2020 no fueron suficientes.

Conforme a la información que la compañía pone a disposición del público, varios nombres conocidos del ámbito político y empresarial figuran en la lista correspondiente a la composición accionaria hasta finales del año pasado. Entre ellos destacan Santiago Peña y Juan Carlos López Moreira, quienes formaron parte del gobierno anterior de Horacio Cartes.

Peña, quien se desempeñó como ministro de Hacienda, figura con acciones preferidas clase K (sin voto) por valor de G. 1.500 millones; mientras que López Moreira, ex jefe de Gabinete, cuenta con 1.828 acciones también de clase K, con valor de G. 1 millón cada una. Ambos ex funcionarios suman una participación accionaria de más de 1,5%.

Otros que aparecen en la lista son Osvaldo Salum, gerente general de Palermo SA, con acciones por G. 1.000 millones; Francisco Barriocanal Jiménez Gaona, ex asesor de Cartes, con G. 1.500 millones en acciones; Roberto Moreno Rodríguez, ex procurador general de la República, con acciones por un monto de G. 918 millones; y Luis Ángel González Macchi, ex presidente de la República, con títulos por un monto de G. 1.000 millones.

También llama la atención la presencia de Royal SA Compañía de Seguros, empresa vinculada a Juan Carlos López Moreira, con acciones por G. 1.000 millones. La firma Royal estuvo en el ojo de la tormenta en su momento en el marco de la polémica relacionada con el fallido proyecto Metrobús.

PANDEMIA. El aviso correspondiente a la suspensión del pago de dividendos se realizó por medio de una nota firmada por Víctor Vázquez, titular de Credicentro, el 6 de enero pasado. El documento cita circunstancias vinculadas a la pandemia por Covid-19 y añade que la determinación afecta sobre todo a las acciones preferidas K, L y N, hasta tanto se realice la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual se ponga a consideración la memoria del Directorio y los estados financieros auditados del año pasado. Asimismo, hace mención a que la determinación se enmarca en lo que establece el artículo 1065 del Código Civil, junto con el apartado 155 de la Ley del Mercado de Valores.

Credicentro anunció recientemente que cerró el proceso de fusión con Pasfin y LCR, con un capital autorizado de G. 700.000 millones.