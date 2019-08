Conflicto por servidumbre de paso en Corpus Christi

Según el abogado Diego Troche Robbiani, representante de Americana Agropecuaria, su cliente sufre un perjuicio multimillonario que asciende a USD 100.000 mensuales, debido a que el camino afecta a cinco potreros de ganados.

“La magistrada dio trámite al proceso y emitió medidas de no innovar en forma arbitraria, sin considerar los principios básicos que sustenten sus decisiones (...), al no solicitar el concurso de peritos especializados para determinar si realmente los accionantes no tenían salidas a caminos públicos”, afirmo.

“No hay ningún elemento que acredite que los tres demandantes sean vecinos, es solamente una manifestación de la parte actora, mientras dos de los accionantes ni son vecinos, están como a 10 km y tienen caminos para salir de sus propiedades”, añadió.

El profesional cuestionó a la jueza por rechazar 5 recursos que presentó en el que figura una vía alternativa ofrecida por el costado de la propiedad que conllevaría menos perjuicio a la firma afectada.

Por su parte, el abogado Luis Talavera Alegre, representante de los denunciantes José Valdir Sebastiano, Jonás Ferreira de Souza y de Orlando Ignacio Heberle, aseguró que el camino en cuestión es la única vía que ofrece una salida a Pindoty Porã, y que la jueza Gunssett se constituyó en el lugar para verificar in situ.

“Ese camino afecta a tres municipios”, refirió Talavera, al tiempo de señalar que sus clientes en realidad no tienen salida hacia Pindoty Porã, y consta en la ley que se debe buscar la vía menos distante.

La jueza dijo que le extraña la denuncia hecha por el abogado Troche, porque a su criterio el proceso se está encaminando normalmente y aún hay muchas diligencias por hacer. El caso esta en la cámara de apelaciones de Salto del Guairá. EC.