Conflicto por ocupación de vereda en Fernando de la Mora

El afectado comentó que trabaja desde hace siete años en ese sitio y denuncia que la Municipalidad lo desalojará del lugar y lo dejará sin trabajo. Mencionó que la medida se da porque la Comuna dictó una resolución donde se ordena no obstaculizar las veredas.

Por esa razón, Estigarribia decidió hacer huelga de hambre y se instaló frente a la sede municipal con carteles, sillas y una cama.

“Desde el domingo que estoy con esta huelga de hambre. La Municipalidad quiere cerrar mi puesto y debo defender mi trabajo. No sé si mi lucha es válida, porque estoy en la calle”, expresó el afectado en comunicación con Monumental 1080 AM.

Asimismo, mencionó que no es el único comerciante que se encuentra en la zona y reclama que solo sea su puesto “el perseguido”.

HUELGA DE HAMBRE,LOMITERO.jpg El puesto está ubicado sobre Mariscal Estigarribia y Madame Lynch. Foto: Juan Agüero.

“Yo tengo IVA, pero la Municipalidad dice que no me puede cobrar la patente porque donde estoy es competencia del MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones). No entiendo cómo ellos me pueden echar, pero no me pueden cobrar”, cuestionó.

Además, responsabilizó al intendente de la ciudad, Alcides Riveros, y a la concejala Techi Oviedo de perjudicar a la gente trabajadora.

Se busca ordenar la ciudad

Ante este caso, la concejala Techi Oviedo explicó la postura de la Comuna a la misma emisora radial y argumentó que la medida se da con el objeto de ordenar la ciudad.

“Nosotros emitimos una ordenanza que dicta no ocupar las veredas. A este señor se le envió una nota para que pueda salir y no desmontar ni clausurar su puesto, porque se trata de la entrada de una ciudad y procuramos ordenar”, explicó.

La edil comentó que todos los comerciantes están siendo notificados sobre la resolución y recordó que, anteriormente, había una parada de taxi sobre calle Última, pero se logró conversar con los conductores para desocupar la zona.

“Se vio el desorden que había en ese lugar y se procuró. Yo creo que este señor- el lomitero- tiene que procurar de hablar y ver qué se puede hacer. No se puede quedar ahí, yo creo que tiene que trasladarse. Nosotros hace tiempo estamos trabajando para que la ciudad se vea bien”, sentenció.

Hasta el momento, el lomitero continúa apostado frente a la Municipalidad, en huelga de hambre, y pide que se revea la situación, ya que es padre de familia.