Condenan a ex gobernador a 4 años y 6 meses y va a prisión

El ex gobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez Ortiz fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel, luego de haber sido hallado culpable de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Misma suerte corrió su ex secretario administrativo, Endulfo Verón. Ambos fueron trasladados hasta el Penal de Emboscada.