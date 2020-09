Concurso fotográfico sobre el Paraguay

Desde el viernes 28 de agosto está abierta la convocatoria para participar del concurso fotográfico titulado Paraguay: el país que me gustaría ver - #UN75. Esta propuesta tiene como propósito invitar a pensar e imaginar un país futuro que surge renovado de los desafíos que representan estos tiempos críticos.

La actividad forma parte de las actividades de conmemoración de los 75 años de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse el próximo mes de octubre. La asociación fotográfica El Ojo Salvaje participa de esta convocatoria como gestora y organizadora, teniendo en cuenta su experiencia en llevar adelante concursos semejantes.

Podrán participar fotógrafos paraguayos o extranjeros residentes, de manera individual, sin límite de edad. Para postulantes que no cumplen la mayoría de edad, se requiere un permiso de padres o tutores. Cada participante podrá presentar dos fotografías que no hayan sido publicadas en ningún lugar. En el correo se enviarán fotografías con no más de 1500 píxeles por lado mayor y comprimidas en jpg 8.

El primer premio está estipulado en G. 7.000.000, el segundo en G. 5.000.000 y el tercero en G. 3.000.000.

Los trabajos seleccionados serán exhibidos en la galería fotográfica a cielo abierto en la Plaza de la Democracia. Más informes en las redes sociales de Naciones Unidas Paraguay. Para consultas aclaratorias sobre las bases escribir a un75.concurso@gmail.com.