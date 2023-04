Concepción: Viven aislados por intensas lluvias y la desidia

El camino Retiro Alegre - Itacuá (30 km) se encuentra, de esta manera, intransitable. Gran parte del tramo está inundado por el desborde del riacho Alegre, dejando sin posibilidad de salida por tierra a la población del distrito.

“Hay un puente que construyeron mal y por ahí no pasa rápido el agua. Con cada lluvia se produce la inundación de nuestro camino”, sostuvo Alfonso Bell, intendente de Itacuá.

Señaló que ya solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la construcción de un puente más ancho y alto que sería la solución más rápida, pero que no tiene respuesta. “Lastimosamente en esta época de proselitismo ya no nos hacen caso”, indicó.

La situación se complica –dijo–, ya que no hay trabajos en la zona y la Municipalidad no recibe recursos desde diciembre del año pasado. “Acá hay muchas familias humildes que no tienen trabajo actualmente, la Municipalidad tampoco tiene recursos, ya que en diciembre fue el último desembolso”, refirió.

Itacuá es el distrito más nuevo del primer departamento. Está ubicado a unos 160 km de la capital. Sus habitantes se dedican a la explotación minera (calerías) y a la pesca.