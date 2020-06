Concepción: El médico que dio positivo tuvo cercanía con diez

Aproximadamente, 10 personas tuvieron contacto con el médico que realizó gestiones administrativas, el jueves y viernes de la semana pasada, en el Hospital Regional. Además, atendió a un paciente particular en un sanatorio privado.

El doctor Hugo Cabrera, director de la I Región Sanitaria, explicó que el galeno de Asunción no realizó consultorio, pero sí tuvo contacto con 10 personas. “Tenemos identificadas a todas, ya hablamos con ellas, sacamos muestras y ya está en marcha el protocolo”.

Tras su retorno a Asunción, presentó síntomas leves, por lo que se realizó el test, cuyo resultado recibió este miércoles. “El mismo profesional informó sobre su situación y facilitó los nombres de las personas con quienes estuvo en contacto”.

Fueron 10, no 65. “Lo que pasa es que hablamos del envío de 65 muestras, pero no tienen relación con el caso del médico”, explicó el Dr. Cabrera. Indicó que por causa de la desinformación se habló en un principio que 65 personas tuvieron contacto con el médico, pero no fue así. JR