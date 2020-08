Concepción: Denuncian corrupción en refacción de teatro

En conferencia de prensa, Rafael Amarilla, miembro de la comisión Conciencia Ciudadana, presentó documentos obtenidos de la Municipalidad, vía judicial, por el periodista Germán Rojas. En ellos aparecen aspectos llamativos que podrían configurarse como malversación de recursos, según dijo Amarilla.

Exhibió la facturación de 1.000 millones de guaraníes de la empresa constructora VC Asociados a la Comuna, cuya fecha de expedición es anterior al timbrado vigente de la factura. “Por ejemplo, esta factura es del 12 de febrero de 2019, pero el timbrado recién entró en vigencia el 23 de febrero de ese año. A eso se suma la orden de pago del 23 de marzo de 2018, un año antes”, señaló Amarilla.

Destacó que hubo desembolsos millonarios por la obra, pero sin comprobantes legales, más que la boleta de extracción del banco de plaza. “G. 637.990.000 extraídos del banco Continental no tienen factura; qué se puede pensar respecto al destino del dinero”, indicó. Manifestó que el tema Teatro Municipal solo es un aspecto que debe ser investigado y que, si se interviene, fácilmente se pueden hallar millonarios desfalcos. “Debe darse la intervención y ahí se va a demostrar lo que el diputado Emilio Pavón sostiene que no hay, daño patrimonial”, señaló. No descartó la posibilidad de presentar la denuncia a la justicia ordinaria, ya que están seguros de que hubo malversación de fondos.

El presupuesto inicial de la obra fue de G. 5.815.950.000, para la cual la institución consiguió un préstamo bancario. Luego hubo una adenda del 20% alcanzando casi 8.000 millones de guaraníes el costo de la refacción. JR