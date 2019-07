Concejales criticaron nulo control de obras

El titular de la Junta Departamental, Anastasio Bobadilla, señaló que es lamentable la situación de las comisiones. “Algunas dictaminan, sus integrantes vienen, miran, escriben y firman. Pero algunas, como la de obras por ejemplo, prácticamente evidencian una casi nula gestión.

Es más, el pasado 20 de junio vencieron los contratos. Y, nosotros prácticamente no tenemos nada. No hay revisión, no hay control. Incluso, algunas no terminaron sus obras, se atrasaron y la comisión conformada para verificar prácticamente está en ayunas”. DB