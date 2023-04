Con una recusación paran el juicio oral por supuesta coima en Indert

Con la recusación al Tribunal de Sentencia se suspendió el juicio oral para el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, y otros coprocesados por un caso de supuesta coima.

Las juezas Yolanda Morel, Elsa García y Claudia Criscioni, tras la recusación, tuvieron que suspender el juicio oral y elevar el informe sobre lo acontecido al Tribunal de Apelación Penal, para resolver la cuestión.

Además del ex titular del Indert Mario Vega, en la causa también están acusados el ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos; José Luis Clerch, ex director de Gabinete; Pedro Benítez y Zulma de Benítez, todos por presuntos hechos de lesión de confianza, cohecho pasivo, cobro indebido de honorarios y asociación criminal.

En el caso, en la audiencia pasada, como el acusado José Luis Clerch había quedado sin abogados, presentó a sus nuevos representantes, Arturo Acosta y Mario Sosa.

El Tribunal solo le reconoció la personería a Sosa, ya que la jueza Elsa García tenía causales de inhibición con Arturo Acosta, que es su ahijado, por lo que el Tribunal de Sentencia rechazó su pedido de reconocimiento de la personería.

Luego el juicio quedó en cuarto intermedio. Ayer, la defensa de José Luis Clerch planteó recurso de reposición ante las juezas para lograr revertir la resolución, y que pudieran incluir a Acosta en la defensa.

No obstante, el Tribunal se ratificó en su resolución, debido a que la ley procesal señala que se debe rechazar la personería si el abogado iba a producir la inhibición de uno de los jueces, salvo que sea el primer abogado en la causa.

Tras la decisión, en forma oral, el abogado Mario Sosa recusó a las juezas Yolanda Morel, Elsa García y Claudia Criscioni, por parcialidad manifiesta, por lo que solicitó que se apartaran de entender en la causa.

Ante la recusación, las magistradas suspendieron el juicio oral y elevaron el informe al Tribunal de Sentencia pidiendo el rechazo de la recusación promovida por la defensa.

Con esto, finalmente, hasta que el Tribunal de Apelación no se expida sobre la recusación, el juicio oral no podrá continuar.

Si pasan diez días desde la suspensión, el juicio oral deberá reiniciarse.

Habría supuesto pedido de coima

La acusación del Ministerio Público refiere que en el mes de diciembre de 2019, para hacer efectivo un segundo desembolso para la construcción de pozos de agua, el ex presidente Mario Vega solicitó a uno de los representantes de la Fundación Cerro Lambaré, encargada de los trabajos, específicamente al acusado Pedro Benítez, la suma de USD 20.000, planteamiento ante el cual este último aseguró que cumpliría con el pedido de dinero al percibir el segundo desembolso de los fondos.