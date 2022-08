Con una recusación, frenan la audiencia preliminar de Quintana

El diputado Quintana se ratificó en que iba a demostrar su inocencia y que no había evidencias. Se despachó contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Reclama que no haya sido imputado por usar el vehículo del supuesto narco Marcus Vinicius. Además, que votó contra el juicio político de Sandra Quiñónez porque la responsabilidad de la Fiscalía es personal.

Ayer, la magistrada rechazó los cinco pedidos de las defensas de suspender la audiencia. Todas decían que había recursos extraordinarios de casación pendientes en la Sala Penal de la Corte y una acción de inconstitucionalidad.

La jueza Pedrozo excluyó a uno, ya que el defensor público Martín Muñoz solicitó la suspensión porque debía rendir ante el Consejo de la Magistratura.

Después se inició la preliminar. En total participaron 27 procesados. Los que tenían prisión preventiva estuvieron de manera telemática, mientras que estuvieron presentes en la preliminar el diputado Quintana, el fiscal Gustavo Yegros, a más de los agentes policiales procesados.

ACUSACIÓN. La fiscala Lorena Ledesma explicó que acusaba a Reinaldo Javier Cabaña de financiar las actividades del narcotráfico y de lavar el producto de ese negocio ilícito en varias empresas que creó.

Señaló que tenían registros de llamadas con los coprocesados Marcelo Cabaña, Hugo Ríos y Carlos Brítez, en cuyas casas guardaban cocaína que luego era enviada al Brasil. También habló de que envió, a través de la firma Neos Import Export, la suma de USD 190.000 que fueron retenidos por la Policía.

Ledesma explicó que el diputado Quintana intervino para liberar el dinero. También que este tenía la camioneta de Cucho y que compró una casa con dinero del mismo, según la acusación.

Tras ratificar el pedido de elevar el caso a juicio oral, el abogado Napoleón Acosta, por la defensa de Yisela Ramírez, recusó a la jueza por supuesta preopinión y parcialidad manifiesta.

Alegó que la magistrada se había apartado porque un colega le había denunciado penalmente. Además, que con la casación presentada, no podía hacerse la preliminar. Unas 20 defensas más se adhirieron a la recusación, no así la de Ulises Quintana, Carlos Brítez y Celso Ortega.

Ya al salir, Ulises Quintana explicó que fue el movimiento Colorado Añetete el que financió su campaña. Además, que actuó como abogado y que tenía el vehículo de Cucho por una cuestión comercial. Asimismo, que era una persecución política y que iba a probar su inocencia.