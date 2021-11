Con una millonaria deuda asume el nuevo jefe comunal de Minga Guazú

El equipo de Ríos recibió solo G. 17.605.434 de recursos propios, para el pago de salario y proveedores, conforme al informe elaborado por la contadora saliente, aparte de rubros como royalties y Fonacide, que no se pueden utilizar en otros gastos, de acuerdo con lo aclarado a través de las redes sociales por el nuevo intendente.

La Comuna tiene una deuda de G. 8.597.501.650 que la nueva administración deberá buscar una manera de ir cubriendo, además de lidiar con el formateo del sistema que registraba los ingresos de la institución, para lo cual tuvieron que recurrir a un equipo informático que logró recuperar en parte la información borrada. “El dinero que nos dejan no alcanza ni siquiera para pagar a cinco directores y se tienen más de 200 funcionarios municipales. Nos encontramos con la sorpresa de que se estaban pagando salarios dependiendo de quién es más amigo”, afirmó el intendente.

La Comuna está al día hasta el mes de octubre con algunos funcionarios, mientras que con otros hay un atraso de 2 a 3 meses en el pago de sus salarios. Otro dinero que se estuvo tocando es lo que corresponde a la Caja de Jubilaciones que se estuvo descontando todos los meses, pero que no se aportó desde el mes de mayo, conforme a los informes.

Los contribuyentes actualmente no pueden pagar sus impuestos, porque los datos fueron borrados totalmente del sistema, cuyo disco duro fue formateado, pero presumen que ese problema sería subsanado para el lunes. Todas las falencias fueron asentadas en escritura pública durante la recepción de la administración y una vez verificados todos los datos, se remitirían los antecedentes al Ministerio Público, en caso que amerite. “Borraron toditos los datos de los pagos que realizaron los contribuyentes. Si vos viniste a pagar tu impuesto inmobiliario, hoy no figura en el sistema; si viniste a pagar tu patente, hoy no figura en el sistema. No sabemos quién pagó, quién no pagó. Este es un regalito que nos deja también la administración saliente”, agregó Diego Ríos.

“Hoy nos encontramos con esta situación, no podemos recuperar el sistema, pero encontramos una salida por medio de los profesionales que tenemos y conseguimos recuperar gran parte de la información. Yo les voy a pedir que empiecen a buscar sus recibos, sus comprobantes de pago y puedan acercarse a la institución”, pidió el intendente a la población minguera.

Cabe recordar que Lucas Caballero había intentado cerrar la atención al público durante una semana, para el corte administrativo, hecho al que se opuso el equipo de transición de Ríos y tuvo que rever la decisión. El intendente señaló que los funcionarios le confirmaron que hacía más de una semana que no se estaban cobrando los impuestos, debido a que no tenían sistema. La presunción es que se estuvieron manipulando los registros, desde entonces.