Con sanción ficta aprueban licitaciones

Los dictámenes estuvieron en el orden del día de la sesión de ayer, y fue motivo de un amplio debate si contaba o no con sanción ficta. En la sesión anterior no se trató ya que la mayoría de los colorados dejaron sin cuórum la sesión.

Los concejales Pablo Callizo (PQ), Paulina Serrano (PQ), Fiorella Forestieri (PLRA), Jazmín Galeano (PEN) dejaron constancia de la abstención ya que indicaron que no se trató en comisión.

Galeano cuestionó que figure en el orden del día a pesar de la sanción ficta. Recordó que la sesión anterior no avanzó por falta de cuórum.

El eterno concejal Augusto Wagner (PLRA) indicó que en estos casos corresponde la devolución del mensaje. El presidente de la Junta, Luis Fernando Bernal, alegó que no consta la sanción directa, ya que no recibieron la comunicación, por lo que no se puede realizar la devolución.

Raboneros. En la sesión anterior, a pocos días de las elecciones generales, la mayoría de los concejales de la ANR fueron abandonando la sala de forma gradual. No sin antes tratar y aprobar la adjudicación para provisión de combustible a favor de la firma Petróleos del Sur, con el monto mínimo de G. 34.178.995.915 y monto máximo de G. 68.357.991.829.

Al término de la sesión no estuvieron los concejales: Jorge Turi Capello (ANR), César Escobar (ANR), René Gabriel Calonga (ANR), Mariano Cáceres (ANR), Juan Carlos Ozorio (ANR), Marcelo Centurión (ANR), Nasser Esgaib (ANR), Miguel Sosa (ANR), Arturo Almirón (ANR), Jesús Lara (ANR), Ramón Ortiz (PLRA).

En algunos casos, como el del presidente de la Junta, Luis Fernando Luifer Bernal, ni siquiera apareció durante la sesión anterior.