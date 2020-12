Con rehabilitación, Tobías logra autonomía desde Villa Florida

Aprendió a volar hace dos años, como él mismo cuenta, desde que ingresó como usuario en uno de los centros de rehabilitación de la Fundación Teletón, donde, como los otros usuarios, continuó con acompañamientos a distancia durante la pandemia del Covid-19.

Como tantas familias en Villa Florida, la suya se dedica a la olería, que funciona en el hogar. No tienen empleados y todos ayudan en la fabricación de los ladrillos, incluido Tobías.

Cuando apenas tenía un año, una larga fiebre con neumonía lo dejó con secuelas para toda la vida.

“Yo pensaba que él no podía hacer nada porque no puede caminar, pero me hicieron ver que no era así, que él tiene sus manos y con eso puede hacer lo que se proponga”, dice su mamá, Mirta Medina.

Y la primera persona que le dio ese impulso fue Celso, el padrastro de Tobi. “Un año nos separamos porque él me dijo que Tobías podía valerse por sí mismo, que algún día ella no iba a estar para él. Ha che upea ajagarra vai”, explica Mirta.

Pero las cosas se arreglaron y hoy están todos juntos. “Siempre he querido un padre que me quiera, que dé todo por mí”, sentencia Tobías, combinando en su día a día sus juegos con la pelota en compañía de sus hermanas, sus tareas de la escuela y la fábrica de ladrillos.

MARATÓN. Teletón estoy con vos es el lema de la maratón anual que se realiza en los días 4 y 5 de diciembre. Atendiendo a la complicada situación que vive el país por la pandemia del Covid-19, desde la fundación invitan a la ciudadanía a sumarse una vez más, para seguir brindando atención a miles de usuarios que persiguen sus metas como Tobías. Es por eso que en este 2020 la meta de recaudación es de G. 15.540.135.118, el mismo monto que se logró el año pasado.

“Lo que mínimamente necesita Teletón este año es este monto que se logró el año pasado; con miles de atenciones que se deben sostener, para familias de todo el país, por eso, se invita a la gente a sumarse como pueda”, indica el director ejecutivo de la organización, Roberto Galeano. Toda la transmisión será en modo Covid-19 en esta edición.

En un primer momento, la maratón se transmite con un corte a la madrugada. Arranca el viernes 4, a las 21:00, e irá hasta la 1:00 del sábado, luego retoma en vivo de 7:00 a las 13:30, con una pausa hasta las 16:00, para continuar desde esa hora e ir hasta la medianoche.