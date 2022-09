Con rebeldía, Billy Idol encendió la euforia del público paraguayo

Ante la expectante mirada del público, alrededor de las 21:30, los músicos del artista ocuparon sus lugares, desde donde la batería y la guitarra eléctrica hicieron sonar la introducción de Dancing with myself, encendiendo a los asistentes que fueron al delirio al ver a Billy Idol entrar en el escenario para entonar su clásico himno musical. “¡Asunción Paraguay, Come on! ¡Let’s fucking dance!”, expresó con energía el cantante al dirigirse por primera vez a sus fanáticos en medio de las estrofas del primer tema de la noche.