La Municipalidad de Asunción intentó despertar el humor de los usuarios al publicar los nombres de las empresas privadas que más deben por el servicio de recolección con una frase alegórica al tradicional verso introductorio del folclórico Pericón. Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por los internautas.

"Aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste una sandía ¡Qué gusto si se ponen al día!", publicó la Municipalidad al tiempo de abrir un hilo sobre las empresas que deben por el servicio.

No obstante, la respuesta no tardó en llegar y los usuarios se valieron también de la creatividad para echar en cara todos los servicios deficientes que presta la institución, sobre todo, en cuestiones de infraestructuras viales.

"Aro aro aro.. ayer pase por la muni, me cobraste todos mis impuestos, le pedí que arreglen las calles y me dijeron que no hay presupuesto!", se lee entre los cientos de respuestas en contra de la publicación comunal.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, comunicó que desde este lunes suspenderán el servicio de recolección de basura a las empresas privadas, ya que ninguna se acercó a saldar la deuda que tienen.

En la lista figuran centros comerciales, bancos, cines, playas de autos, entre otros, pero no se incluye a los clubes, entes religiosos, fundaciones y cooperativas, ya que estos se encuadran en otra categoría. La Municipalidad habla de unos G. 170.000 millones por servicios prestados pero no pagados, y aclara que con el cobro de este monto se pretende doblar la capacidad del servicio de recolección que tiene el Municipio que cuenta con 24 camiones recolectores.