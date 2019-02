Con marcha recuerdan nuevo aniversario del derrocamiento del general Stroessner

La actividad seguirá con una marcha, a las 9.00, hacia la Plaza de la Democracia. “Consideramos que el 2 y 3 de febrero son fechas demasiado importantes. Tenemos que escribirlo por siempre en las páginas de nuestra historia, porque 35 años de tiranía no son poco. El pueblo paraguayo pudo resistir y pudo derrotar a la tiranía de Alfredo Stroessner”, señaló Flecha.

Lamentó que en 30 años de democracia todavía no se pudieron lograr los grandes cambios que requiere el Paraguay. “La democracia no es completa si no se aportan soluciones de fondo con políticas públicas. Tenemos libertad de expresión, que es valorable, pero faltan otras cosas para que haya igualdad en nuestro país. Por ejemplo, no se recuperaron las 9 millones de hectáreas de tierras que se repartieron durante 35 años”, cuestionó Eladio.

Subrayó que, incluso, parte del sostén de la tiranía de Stroessner está hoy en el gobierno con la presidencia de Mario Abdo Benítez, quien es hijo del eterno secretario del dictador. “Queremos insistir en no olvidar los 35 años de sacrificio que pasamos, para poder organizar y fortalecer el poder popular, con el objetivo de derrotar definitivamente a la tiranía”, indicó Flecha.