Con juegos inclusivos se integran en recreo

En el evento, organizado por Teletón, que asiste a Alex y a Naomi, dos alumnos del centro educativo, los chicos con y sin discapacidad demostraron cómo es posible desafiar cualquier barrera para integrarse y disfrutar juntos del juego y del deporte.

Los docentes del centro escolar animan a sus pares a lograr la inclusión en las instituciones educativas, donde todavía hay grandes desafíos: El 83% de la población con discapacidad no ha superado seis años de la educación escolar básica, solo 8% ha realizado algunos años de estudios secundarios y nada más que el 2% ha logrado estudios superiores.

“Es la primera vez que me toca estar en el aula con Naomi, yo desde que supe la noticia acepté la inclusión, porque creo que todos los niños de este país tienen que estudiar, todos deben ir a la escuela, conocer a otros chicos”, dice Amalia Sosa, la profesora de tercer grado.

Si tiene que pedirle algo al Ministerio de Educación y Ciencias, asegura que es la infraestructura para que todas las escuelas estén preparadas. “Nosotras como maestras hacemos , pero no todas están en las mismas condiciones edilicias”, expresa. Comenta que en el grado están todos contentos con Naomi. “Por naturaleza creo que los niños incluyen, porque ella tiene muchos amigos en la sala, todos están siempre pendientes”, agrega. Naomi, luego de jugar al Takkyu Vólley con sus compañeros y con voluntarios de la Fundación, cuenta que se siente feliz en la escuela. “Casi no falto, vivo cerca y me gusta mucho venir. De las clases me gusta más matemática”, relata.