Con Jordan listo y Antolín a una firma

El volante comentó: “Solo estamos esperando a ver si entramos a la liguilla con San Lorenzo y luego llegar al club”, expresó Jordan en charla con Tigo Sports.

“Hace dos años en la Intermedia, como vivo en alquiler y mantengo a mi familia, al terminar la Intermedia no es que ganas mucho, sino que es para sobrevivir y me entró la preocupación a veces la plata no alcanzaba y veía que el fútbol no daba frutos”, contó Santacruz, que estuvo a punto de dejar el fútbol profesional.

Además Olimpia se está moviendo con las renovaciones de contrato, Antolín Alcaraz renovará por un año más, al igual que lo hizo Roque Santa Cruz que eran las prioridades para el DT. Y ayer, Robert Ergas se operó de la rotura de ligamentos y meniscos de la rodilla derecha.

En cuanto a las salidas, Daniel Azcona dejará el club para emigrar al fútbol de Ecuador; en su lugar podría llegar el experimentado arquero argentino Mariano Andújar, actualmente en Estudiantes de La Plata.