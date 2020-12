Con el camino definido para la recta final del torneo Clausura 2020

El clásico Cerro vs. Olimpia es el plato fuerte de los cuartos de final.



Libertad y Guaraní es otro atractivo de la ronda que no admite el error.



Di Tore: “Hay un compromiso latente” y es título

En Tuyucuá, Libertad, que comenzó perdiendo, pero lo terminó dando vuelta ante el Decano para triunfar por 2-1. Su presidente, Rubén Di Tore dejó sus sensaciones de cara a los cuartos.

“Siempre es importante ganar un clásico, por el plus anímico. Nos repartimos el protagonismo”, expresó el mandamás y añadió que “estamos trabajando en conjunto con el CT nuevo, hay un compromiso latente, campeonar”, puntualizó.

Se refirió también a su próximo rival, Guaraní: “Va ser un partido a muerte, como una final. Son 90 minutos que hay que poner todo”, manifestó y recordó que su votó en la Divisional para los cuartos de final se jueguen ida y vuelta, pero el tiempo no se ajustaba para disputarse de esa manera.

También hizo una mención a la APF: “La organización fue correcta y los protocolos se establecieron de buena manera”, resaltó que la APF es una de las pocas asociaciones en Sudamérica que llevo adelante los dos torneos (Apertura y Clausura).

Y con relación a la figura del nuevo entrenador, Di Tore expresó: “Tenemos las carpetas de ofrecimientos de todos los países, literalmente montaña de propuestas. Lo estamos analizando, el antecedente de cada uno para tomar la mejor determinación. Para la primera semana de enero ya estaríamos dando a conocer al elegido, para el inicio de la pretemporada”, finalizó Rubén Di Tore.



fd gkdfñlkjfgñlfñl ñlkghñ lkg hñlkghñlkghñldhk ñldkhdgñlk hh hñlg hñlgk



Nacional defiende su invicto ante Sol de América, que busca una Copa.



La revelación 12 de Octubre mide al benjamín Guaireña en otra llave.



Cerro Porteño: El campeón del torneo Apertura buscará el Absoluto

El Ciclón supo sacar adelante una fuerte crisis luego de la dura eliminación en Libertadores, empates y derrotas en el arranque de la temporada. Aprovechó la pausa por la pandemia para instalar una identidad de juego que le permitió arrasar en la reanudación del Apertura y coronar el certamen sin perder un solo partido en 15 fechas.

Para el Clausura estiró la racha hasta la fecha 9 en donde cayó el invicto de visita ante Nacional (4-3), alcanzando un cifra de 23 juegos invicto. El Azulgrana perdió la chance de culminar como líder la primera etapa tras ceder frente al 12 de Octubre, sufriendo su cuarta caída en el año, en 33 juegos disputados.

Para las finales Cerro busca recuperar a sus figuras y a su entrenador Francisco Arce (en aislamiento por Covid, al igual que Claudio Aquino). En el último juego pudo contar con su portero titular Rodrigo Muñoz y el lateral Santiago Arzamendia, marginados por casi un mes por enfermedad y lesión.

BAJA Y ALTAS. Cerro perdió en medio de las competiciones a su goleador Diego Churín, que emigró al fútbol de Brasil (Gremio). El delantero con 8 conquistas en el 2020 sigue siendo el máximo anotador del plante.

Con lo que respecta a los refuerzos, el Ciclón ya dio minutos al volante Aldo Maíz y los delanteros Robert Morales (lleva dos goles anotados) y Sergio Bareiro, y son opciones para la parte final del torneo.



Olimpia: Con muchas dudas, buscando recuperarse en el final

Olimpia a los tumbos consiguió meterse en la recta final del campeonato, entre duras derrotas y exposición de juego que sembró más dudas bajo la conducción del entrenador argentino Néstor Gorosito.

El Decano cortó en el Apertura una racha de 4 títulos consecutivos ganados de la mano de Daniel Garnero, que tras la eliminación en primera fase de Libertadores (quedó último en su serie y no calificó a la Sudamericana) fue cesado.

CAMBIOS. Interino Enrique Landaida, que cosechó triunfos vitales que lo mantuvieron en zona alta del certamen y luego arribó Gorosito, que sigue sin encontrar un norte, teniendo a un gran plantel a la deriva.

Con un alto presupuesto y habiendo perdido a varias figuras en el segundo torneo (lesiones de Hugo Fernández, Derlis González y Robert Ergas), el Franjeado buscará con Roque Santa Cruz como bandera volver al título de campeón, que lo permita asegurar su presencia en fase de grupos de la Libertadores.



Ángel Benítez: “Nos trazamos un objetivo, salir campeones”

Guaraní cierra la fase regular con victoria y va por Libertad.

El Aborigen, sin buen fútbol, cumplió y ahora se apresta para los disputar los cuartos de final del Clausura. El mediocampista Ángel Benítez realizó un análisis pos partido.

La combinación de resultados, en la victoria de Guaraní ante Guaireña (1-0) y de Libertad contra Olimpia (2-1), los dejo a ambos para el próximo choque por cuartos de final del Clausura. El equipo de Gustavo Costas enfrentará al cuadro liberteño.

Ángel Benítez, que mantuvo un año regular con el Indio hablo con la Sobremesa de FALG y señaló: “Nos trazamos un objetivo, es salir campeones", mencionó y como análisis de su equipo indico: “Los últimos 3 o 4 partidos trabajamos de la mejor manera. Ahora empieza el verdadero campeonato”. Días atrás el presidente de la institución, Juan Alberto Acosta expresaba su descontento con algunos jugadores, que pos pandemia no estuvieron a la altura. El Indio jugó un torneo Clausura irregular y para colmo fue eliminado de la Libertadores ante el Palmeiras. Según Acosta, estos últimos partidos marcarán la continuidad de algunos futbolistas.



Nacional: Mantiene el invicto

Nacional es el único equipo que se mantiene invicto en lo que va del Clausura, con 7 empates y cuatro victorias en 11 juegos disputados de la mano de Hernán Rodrigo López. Entre ellos acabó con el invicto de Cerro Porteño de 23 juegos sin derrotas.

El tricolor mezcla un plantel de experiencia y juventud, en donde los abanderados son el histórico albirrojo Cristian Riveros y el actual portero titular de la Selección Paraguaya Antony Silva, que arribó para este segundo torneo.

El argentino Franco Costa es el de mayor presencia en la temporada con 27 juegos disputados, mientras que el goleador del plantel es Danilo Santacruz con 7 anotaciones.

LOS CAMBIOS. Nacional arrancó el 2020 bajo la conducción de Roberto Torres que se extendió hasta septiembre (finales del Apertura). Luego ocupó el cargo el RoRo López. En el acumulativo, el elenco de Barrio Obrero culminó en la quinta ubicación asegurando su presencia en la Sudamericana 2021, aunque puede cambiar por Libertadores (fase de grupos) si logra el título de campeón.







“12”, el mejor de la fase regular

El 12 de Octubre fue el mejor de la primera fase del actual torneo Clausura. Con 20 puntos por delante de los denominados grandes. Los itaugüeños enfrentarán a un conocido Guaireña FC y, por el último antecedente (la protesta), será un partido con condimentos suficientes para catalogarse como un partidazo.

De los ochos equipos que disputarán los juegos decisivos para el campeonato, son estos dos coincidentemente los que en su historial nunca consiguieron alzar la Copa absoluta de la APF; el “12” se coronó campeón del Clausura en el 2002, pero en el duelo por el absoluto cayó ante Libertad. Guaireña, con cuatro años de vida institucional, vive momentos históricos, para un equipo del interior.



“Somos un equipo pequeño, pero...”

Guaireña FC, el benjamín que logró todos los objetivos en el atípico año futbolístico por la pandemia.

No solo defendió su cupo de equipo de Primera División en su primer año de militancia, consiguió además ser internacional para el 2021, por el momento para la Copa Sudamericana. También inscribió chapa para los octavos de final del Clausura. “Somos un equipo pequeño, pero con estirpe ganadora. Buscamos llegar hasta el 30 de diciembre”, expresó su entrenador Troadio Duarte por Monumental 1080 AM. Comentó además que al confirmar la clasificación a los playoffs decidió dar chance a varios jugadores que no tuvieron participación en el torneo y su balance fue favorable.



Sol de América: Tras una campaña irregular, se sumó sobre el final

Sol de América consiguió su pase para la ronda final del torneo en la última fecha con goleada ante Sportivo Luqueño por 3-0, su rival directo.

Si bien no pudo sellar uno de sus objetivos que era asegurar un lugar en la Sudamericana con el acumulativo (competencia en el cual participó durante 5 temporadas consecutivas), tiene la chance de pelear por el cupo a la Libertadores (si se consagra campeón) certamen que lo disputó en 6 oportunidades.

CON CUATRO TÉCNICOS. Sol de América cambió de entrenador en cuatro oportunidades. El ciclo de Pablo Escobar se interrumpió luego de 3 juegos (dos derrotas y una victoria en menos de un mes). Lo reemplazó Luis Islas (febrero a julio) que prolongó su estadía por 8 juegos (gano 4, empató 1 y perdió 3). El uruguayo Sergio Orteman (julio a diciembre) en 24 partidos solo alcanzó 4 victorias por lo que fue cambiado por Celso Ayala a falta de 2 fechas, sumando un empate y una victoria que lo calificó a las finales.



17

anotaciones suma Roque Santa Cruz en 24 partidos disputados en la temporada con la camiseta del Olimpia.



11

partidos sin derrota suma Nacional, el único invicto del campeonato. El Tricolor empató 7 juegos y ganó 4.



273

juegos animaron Libertad y Guaraní en su historial. 100 ganó el Guma, 84 el Aborigen y 89 empates.



79

veces salió ganador Nacional ante Sol de América, el Danzarín ganó en 68 ocasiones y empataron 91.