Con cuerda todavía

ÚH se hace eco de la continuidad de grandes referentes cuyas edades han excedido los 35 años (ver infografía), muchos de ellos con pasado en la Selección Nacional y de gran actuación en sus clubes.

La filosofía del DT en ocasiones los margina, apostando por las canteras con la intención de conseguir savia nueva y que ello represente un alivio económico para el club. Sin embargo, otros optan por la dualidad, donde se mezclan la juventud y la sapiencia de los años de carrera futbolística. En diálogo con FALG, el presidente de Sol de América, Miguel Figueredo, afirmó que está detrás de un referente, últimamente en Cerro Porteño: “Estamos en conversación con Nelson Haedo Valdez. Es importante para el club contar con un líder como él. Es un jugador que interesa, hay una amistad de por medio”, expresó. Destacó que el interés es mutuo: “Le interesa jugar por Sol, nada es seguro todavía. Tendremos una reunión con él en los próximos días para ver. Por ahora es una insinuación”. Consultado sobre las cifras que significa traer al León Guaraní refirió: “Si viene priorizando lo deportivo, la amistad con él no pasa por lo económico”. Por otra parte, el titular danzarín sostuvo que “el 2020 fue el peor año del club, quedamos frustrados. No le faltó nada a nadie. Estuvimos al día con todos y otros clubes que pasaron penurias culminaron con mayor suerte”. EN EL “12”. Pedro Sarabia, el DT del 12 de Octubre, coincidió en contar con jugadores de experiencia: “Lo de Paulo Da Silva es un hecho. También está avanzado el diálogo con Pablo Velázquez y el Topo Cáceres”, confesó el Cabo. Paulo está de vacaciones en México tras quedar desligado de Libertad.





2017 fue el año en que llegó Haedo Valdez a Cerro Porteño. Obtuvo dos títulos: Clausura 2017 y Apertura 2020.

6 campeonatos ganó Topo Cáceres: 2006 y 2007, 2008 (A) y 2008 (C) y 2010 (C) con Libertad. El 2017 (C) con Cerro.



1995 fue el año de debut como jugador de Paulo Da Silva en Atlántida. Ganó dos títulos locales: 2002 y 2003 con Libertad.