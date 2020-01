Comuna de Franco aplica elevada multa por quema de basura

La legislación municipal establece un elevado monto como multa para las personas que son sorprendidas quemando basura en el patio de su vivienda o en la vía pública. La sanción es de G.1.265.100.

La primera sanción pecuniaria para esta falta municipal fue aplicado al ciudadano Gerardo Ramón Chaves, vecino del barrio San Antonio. De acuerdo a los datos fue sorprendido quemando basura en la vía pública.

El sumario estuvo a cargo del abogado Juan León Portillo, juez de Faltas Municipales, que tras las evidencias y la flagrancia del hecho en abierta violación a una ordenanza municipal se aplicó la multa correspondiente. “Es la primera multa del año”, manifestó el juez.

El ingeniero Fredy López, director del Departamento de Medioambiente de la Comuna franqueña, lamentó que este tipo de práctica se den dentro del Municipio, contaminando al aire y afectando la calidad de vida de los vecinos. Advirtió que desde el Municipio se va a aplicar la norma, por lo que las personas que sean sorprendidas serán sancionadas.

Dijo que la intención no es perjudicar económicamente a nadie, pero lamentó que hasta el hartazgo se trabaja en la concienciación, pero al parecer la gente no aprende si no siente que el castigo le afecta en el bolsillo.

“No habrá tolerancia para los infractores, no queremos perjudicar a nadie, pero es la única forma lamentablemente de hacerle entender a la ciudadanía que, ser puercos va en contra del medioambiente y perjudica la salud de la población”, señaló. WF