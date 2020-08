Complicidad en el caso Portillo le resta autoridad al Gobierno

El escandaloso caso en que se ha visto envuelto el ahora ex viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, al aparecer en un video participando del cumpleaños de su pareja sentimental junto con un grupo de personas, sin cumplir las medidas de distanciamiento social, del uso de tapabocas y de no tener contacto con gente ajena al círculo social diario, entre otras medidas que él mismo exigía asiduamente en el contexto de la pandemia del Covid-19, es un hecho grave que no puede quedar solamente en la aceptación de su renuncia.