Cómo se vive la cuarentena entre la pausa del trabajo y el estrés

Male Martínez cocina. Patricia García tiene presión alta y estrés. “Está jodida la cosa para mí”, escribe en su cuenta de Twitter. Los seguidores del Diario Última Hora respondieron a una consulta en el Twitter y en el Facebook: “Desde tu casa, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? Contános. #QuedateEnCasa”.

Madi trabaja. Está preocupada porque va todos los días a la oficina y teme contraer el coronavirus y transmitir a su familia. Juan Velázquez siente que se expone él y a su familia al ir a trabajar todos los días en la fábrica en plena cuarentena y con circulación comunitaria del Covid-19.

En un país, con más de 1.600.000 personas con empleo informal. El ingreso diario depende de la venta del día. En cuarentena, ¿qué comerán? Cándida Silva cuenta que ya no hay más dinero, que su marido es jornalero, y que la plata ya no alcanza para la comida.

La transmisión comunitaria del coronavirus hace que la gente sienta miedo. “En la fábrica donde trabajo ni piensan cerrar. Estamos en peligro total, pero confiemos en Dios. Lo único que queda en este caso”, teclea Estanislaa Areno.

En la casa de Fabiano Díaz están aprendiendo a ser malabaristas y magos con el dinero que aún tienen. Élida Portillo es ama de casa. Teme por la salud de la familia, pero no al encierro. El aislamiento no la agarra desprevenida, sino que acostumbrada a quedarse en casa, cuenta. ¿Cómo la gente puede aburrirse?, se pregunta Lilian Martínez. “Yo aún no he sentido el aburrimiento ya que limpio todos los días, limpieza de fondo. Cocino, lavo las ropas, limpio el patio. Hago todas las cosas que no podía hacer por el trabajo”.

A varios días de la cuarentena, Dahiana dice que su vida es normal. “Creo que ya vivía en cuarentena, ja ja”, escribe. “Aprovecho para intensificar la limpieza en casa, ver películas, y compartir más con los chicos”.