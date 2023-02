Colorados protegen a Cartes y HV en cicatriz electoral

Los dos proyectos también afectan a Cartes, ya que se basan en la denuncia de Estados Unidos de que el empresario paga sobornos a parlamentarios.

Fue la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González quien pidió que los dos documentos sean tratados, pero como no es miembro de la comisión, se hizo cargo de la moción el senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida.

“Graves son los hechos que sindican a diputados y senadores como partícipes de un esquema de soborno para la toma de decisión política, este escándalo no menor que ha sido socializado a través de una vocería de la Embajada de EEUU no puede quedar simplemente como un titular. Mirar al costado es complicidad. El Ministerio Público lo dejó pasar. No podemos seguir tolerando que una persona expuesta con vínculos de terrorismo este nada más y nada menos que en sustitución de la presidencia de la república. Ojalá no perdamos la capacidad de espanto”, expresó Kattya.

Los dos proyectos estuvieron en el orden del día de la sesión anterior pero los parlamentarios se ausentaron y no dieron el cuórum. Ayer directamente dejaron fuera las propuestas.

El diputado liberal Édgar Acosta lamentó que la denuncia haya quedado impune.

“Detesto a los que hayan sido sobornados por Horacio Cartes. Qué bueno sería tener la lista de los que fueron sobornados, porque son los que votaron en contra de los intereses del pueblo”, dijo.

La votación por incluir los temas en el orden del día quedó empatada, por lo que el presidente tomó la decisión de optar por el rechazo.

Los que impidieron que se traten los proyectos fueron los senadores Lilian Samaniego y Antonio Barrios, y los diputados Fernando Ortellado, Ángel Paniagua, Carmen Giménez y Blanca Vargas.



