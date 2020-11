Colorados frenan la interpelación al presidente de Essap

La Cámara de Diputados decidió enviar a comisión el proyecto que cita e interpela al presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA, Natalicio Chase, para no tratar el documento en su sesión de ayer. Después de muchas vueltas, los diputados colorados encontraron la forma de no tratar el proyecto de resolución.

El diputado cartista Basilio Núñez dijo que desde la bancada buscan un informe de gestión y no una interpelación, que sería más para un "show mediático". Agregó que no se reúnen los requisitos para su interpelación, sobre todo porque el documento no tiene dictamen.

Núñez incluso llamó "mamotreto" al documento y pidió que el documento vaya a comisión. Con 36 votos a favor, el proyecto fue girado a comisión para su dictamen.

La calificación de mamotreto al proyecto despertó el malestar de los proyectistas Édgar Acosta y Kattya González. La parlamentaria respondió a Bachi diciendo que su cara era un mamotreto. "Mamotreto tu cara, Bachi", insistió varias veces González. "Yo le digo a Kattya que su cara no es un mamotreto, ella es hermosa", respondió a la alusión el parlamentario de Honor Colorado.