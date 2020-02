Colorado apoya financiamiento versión Vallejo

El legislador de Alto Paraná dijo que fue un error de la mayoría haber aprobado las modificaciones en primera vuelta al proyecto mencionado, cuando que el original contribuía a una mayor transparencia.

“La claridad es decisiva para contribuir a la institucionalidad. La forma con la que se aprobó con modificaciones fue errónea y no contribuye en este momento de creciente falta de credibilidad lo que dificulta el ejercicio del poder”, comentó.

Aseguró que apoya el proyecto que planteó Vallejo.

Según Romero, para que las demás bancadas, en especial la mayoritaria dentro del Partido Colorado, adecue su voto al proyecto se necesitó más empatía y socialización por parte de los proyectistas. “Creo que los compañeros proponentes y la multibancada también debieron dialogar mejor con la bancada mayoritaria”, señaló.

No tuvo tanto reparo hacia la mayoría que malogró el proyecto original y dejó un documento estéril y sin solidez, sino más bien hacia los ausentes que también restan votos. “Hago un llamado también a los colegas que no se presentan a votar en temas decisivos, porque es muy fácil no participar y aparecer como ausente”, criticó. Agregó que no le consta que el Ejecutivo haya bajado línea y que cada “legislador es responsable y no puede manifestar lo contrario. A mí al menos nadie me indicó qué hacer”, sostuvo.