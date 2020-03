Colocar más tanques de agua es el plan de contingencia de Essap

Así lo informó ayer el presidente de la Essap, Natalicio Chase, tras la reunión con empresarios de la CAP.

Este reconoció que actualmente existen cerca de 70 puntos críticos, equivalentes a 12 barrios de Asunción y gran Asunción que se encuentran desabastecidos.

“Los más afectados son los barrios altos de Asunción y gran Asunción como: Tacumbú, Barrio Obrero, Nazareth, Fernando de la Mora y Luque”, expresó.

En ese mismo sentido, comentó que cerca de 6.000 tanques de agua ya fueron instalados de manera gratuita a la fecha, y que están disponibles otros 6.000 para ser colocados.

Esto conlleva una inversión cercana a G. 13.000 millones (USD 2 millones en el tipo de cambio de ayer), dijo.

Falta de lluvia. El principal motivo del desabastecimiento del vital líquido en varios hogares es -según Chase- la falta de lluvia por un tiempo prolongado.

El presidente de la Essap explicó que actualmente la demanda de agua potable es abastecida solo en un 90% por la Essap, por una cuestión de capacidad de producción.

Hoy, la estatal posee una capacidad de producción diaria de 432.000 m3, mientras que la demanda a nivel país es de unos 480.000 m3.

“Es muy importante la lluvia para nosotros (la Essap), porque si llueve, el consumo disminuye en un 50%, porque no se riega el jardín, la vereda, no se lava el auto, no se usa el agua de lo que es dentro de la vivienda”, indicó.

Agregó: “Entonces, con esa disminución llenamos todos nuestro reservorios, que son el pulmón de Essap; 100.000 m3 tenemos de reservorio en el gran Asunción, y a partir del día siguiente de la lluvia podemos utilizar esa agua de reserva para poder abastecer ese 10% que falta de manera diaria”.