Coinciden en ejercer soberanía en Itaipú utilizando la energía eléctrica

Ocurre que la semana pasada la IB canceló oficialmente su deuda, que alcanzó USD 63.500 millones, y ahora el debate es cómo lograr un mayor beneficio con la central hidroeléctrica; considerando que hasta ahora el provecho fue más para Brasil, el socio condómino.

En este sentido, la investigadora Christine Folch, de la Universidad de Duke (Durham, Carolina del Norte, EEUU), recordó que desde los años 70 existen empresas que buscan instalarse en Paraguay, aprovechando el excedente de energía limpia y renovable. Se preguntó por qué Brasil pudo usar la electricidad de Itaipú para generar una transformación en São Paulo. “Paraguay no tenía políticas de largo plazo, políticas energéticas. Hoy en día todavía no tiene un Ministerio de Energía. Los que estaban dirigiendo Itaipú estaban concentrados en la renta”, criticó.

Agregó que el desafío que tiene Paraguay es analizar qué hizo bien o mal en los últimos 50 años. “La manera de armar una negociación exitosa es empezar entendiendo los intereses de Brasil, donde quieren la soberanía energética, el control de su energía para las industrias. En Paraguay el enfoque fue el dinero. Lo que sugerimos es que Paraguay debe girar del estatus quo, ver que el recurso de Itaipú es electricidad, que todavía sobra para Paraguay, darle uso para generar mejor calidad de vida en el país, industrializando el país”, insistió.

Expresó que el momento de encarar las acciones es “ahora”. “Es una segunda oportunidad de hacerlo bien. No existe infraestructura, pero se puede construir. Tenemos ingenieros en este país. Hay que cambiar la visión de que no se puede, eso de no apresurar, han pasado 50 años. Lo que parece una pérdida puede ser un beneficio. En Paraguay no se instaló una industria multimillonaria, billonaria”, dijo.

Más. Por su parte, el ingeniero Ángel María Recalde, ex titular paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), resaltó que el país necesita tener mayores ingresos de la Itaipú. “Queremos ganar más dinero. Lógicamente, incentivar la utilización de nuestra energía todos lo vamos a querer proponer”, opinó.

Al mismo tiempo, valoró la cancelación de los compromisos financieros de Itaipú. “Que se tenga una empresa como Itaipú, valorada en USD 80.000 millones, ser dueño del 50% de algo que no tiene carga financiera es una conquista importante”, subrayó.

Al mismo tiempo recordó que el país está a las puertas de la revisión del Anexo C, “que es el corazón del funcionamiento de Itaipú porque establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad”. “Hoy tenemos un Anexo C que define como filosofía económica trabajar al costo. ¿Queremos que siga así o vamos a cambiar hacia otra filosofía?, o que genere determinado lucro por ejemplo”, sugirió Recalde.

Añadió que en las negociaciones se debe buscar el objetivo de ganar-ganar, advirtiendo que Paraguay no está “en condiciones de imponer y tampoco el Brasil”.

Igualmente, precisó que hoy no hay fondos para hacer nuevas centrales hidroeléctricas, y las actuales se están acogotando. “Estamos en un proceso en donde el próximo gobierno va a tener sobre sus espaldas la responsabilidad de aumentar la generación de energía eléctrica. No hay economía que funcione sin respaldo de energía”, afirmó.

“Se pagaron más intereses que capital”

El ingeniero Axel Benítez indicó que después de 50 años Itaipú propone grandes desafíos “partiendo de la transparencia”. Cuestionó que la deuda consistió en el pago de más intereses que capital. “No se puede manejar algo donde no ejercemos la soberanía. Vamos a comprar nuestro 50% de energía. Tenemos que facilitar el uso de la energía. Hoy podemos licitar nuestros excedentes en nuestro territorio”, apuntó.

Desde los 70, empresas quieren instalarse en Paraguay (...), no se instaló una industria multimillonaria.

Christine Folch, investigadora.

Queremos ganar más dinero. Incentivar la utilización de nuestra energía, todos lo vamos a querer proponer.

Ángel María Recalde, ex titular de la EBY.

63.500 millones de dólares alcanzó la deuda de Itaipú, que fue cancelada la semana pasada, tras casi 50 años.

Dicen que precio de mercado generaría mayor ganancia

El ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), también estuvo en el programa Políticamente Yncorrecto, y recordó que son USD 2.090 millones al año los que se estuvieron pagando por la deuda de la Itaipú Binacional (IB). “El beneficio tiene que ser 50-50 por haber pagado la deuda. Hoy la oferta brasileña quiere el beneficio del lado que más compra, porque les conviene al llevar el 85% de la energía. Eso está sobre la mesa, USD 1.700 millones a Brasil y 300 o 380 millones lo que quedaría para Paraguay”, precisó. Aconsejó hacer cumplir el acuerdo Lugo-Lula, que permite ingresar al mercado brasileño y obtener más que USD 1.000 millones, hasta USD 1.500 millones.

Indicó que también debe pensarse en qué hacer con los recursos obtenidos, y que el paraguayo los debe ver en su bolsillo con una reducción en el precio de la energía, “principalmente a las personas que están por debajo de la línea de pobreza”.

“En 10, 15 años vamos a agotar los recursos, no podemos ser irresponsables, tenemos que tener en cuenta a la siguiente generación, en los jóvenes que también querrán tener energía en exceso y renovable. Considerar políticas públicas como la movilidad eléctrica, no podemos seguir importando tanto petróleo, contar con un mejor servicio de la ANDE”, expresó.

Recordó que el porcentaje de participación de venta de energía de la ANDE al sector industrial no ha variado prácticamente en 40 años porque no existe calidad en el servicio, y eso tiene que cambiar. “Es una vergüenza que no tengamos tarifa en Itaipú, es difícil vender energía si no sabemos el precio. Encima no tenemos Anexo C, ese Anexo era para la deuda, ahora ya no tenemos deuda”, precisó el ex presidente de la ANDE.

También subrayó que así como la demanda de energía eléctrica subirá, “la oferta también tiene que subir” y que Itaipú debe ser transparente ante todos. “Tiene que ingresar a una etapa de transparencia de todo lo que se hizo. Se firman papeles y no muestran. Los fondos sociales se utilizan, pero no están en el Presupuesto General”, reclamó.

1.500 millones de dólares es lo que Paraguay podría ganar al año vendiendo energía a precio de mercado, según Ferreira.