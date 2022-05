CM volverá a enviar mismas ternas si el Senado devuelve

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello, realizó ayer junto a otros miembros del cuerpo colegiado una conferencia de prensa, donde defendió lo actuado en cuanto a la conformación de las dos ternas de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y sostuvo que si la Cámara Alta devuelve las ternas, ellos volverán a enviar las mismas, ya que consideran que la Constitución y las leyes no les facultan a los senadores a devolver las ternas.

“La Ley 5208 del año 2014 no faculta al Senado de la Nación a esa decisión (rechazar); al contrario, le obliga a designar a uno de cada una de las ternas en el plazo de 30 días... Hemos actuado con total transparencia desde el inicio... Nosotros no podemos inmiscuirnos en lo que vaya a decidir el Senado, pero la ley es clara, y no le faculta al Senado a tal decisión, si deciden hacerlo, considero que nosotros estamos en la obligación de remitir nuevamente las ternas, porque va a ser una actuación al margen de la ley, pero eso ya va a ser una actuación que hay que preguntarles a los señores senadores”, manifestó Paciello ayer durante una conferencia de prensa.

El titular del CM estuvo acompañado de los miembros Mónica Seifart, quien explicó sobre cómo se conformaron las ternas, y César Ruffinelli, quien habló sobre los puntajes conferidos.

PELIGRO. Según Paciello, si el Consejo de la Magistratura no revisaba los dos rechazos que dio a la solicitud del candidato Gustavo López Benítez, el mismo podría haber judicializado el proceso en la Corte Suprema de Justicia, con razón, y anulado todo el proceso.

“De haber persistido el Consejo de la Magistratura en la arbitrariedad de no conceder los puntos al señor Gustavo López Benítez, se habría abierto la posibilidad de un reclamo judicial del mismo que tendría que ser acogido porque el Consejo habría incumplido la ley. Esta fue la razón por la que el Consejo, en sesión del lunes 23, ha conferido los puntos al señor López Benítez, y con eso superó los 70 puntos para poder ser ternable”, explicó el titular del CM.

Respecto a los futuros procesos en puerta, que son las designaciones para la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, destacaron que el reglamento transparentó el proceso.

Si el Senado devuelve las ternas, considero que estamos en la obligación de remitirlas nuevamente. Óscar Paciello, presidente del CM.