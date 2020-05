“Clonan tu Facebook para comprometerte”

“Me escribieron en el Facebook, yo soy director de una banda de músicos y le respondí sus mensajes. Me pidió mi número le pasé, me escribió, hicieron screem y me empezaron a pedir plata. Como 4 números me empezaron a llamar, a enviar fotos de actas policiales donde la supuesta madre de la supuesta menor hizo la denuncia por acoso. Me pidieron G. 2 millones primero, después bajó a 500 y finalmente me pidieron 200 mil; yo entendí que me querían estafar y puse a conocimiento de la policía porque ni le conozco a la mujer”, expresó la víctima, Ariel Sosa.

Sosa agregó que los supuestos estafadores no atienden las llamadas y directamente contactan a través de la red social WhatsApp. “Les llamás, y no te atienden; todo el contacto es vía WhatsApp, y no te habla ninguna mujer, son todos hombres. Yo dejo en mano de las autoridades y pido a la ciudadanía que se cuiden porque pueden clonar tu Facebook y cuentas de WhatsApp para comprometer a la gente, creando conversaciones comprometedoras; son gente que conoce de tecnología”, indicó la víctima. VR