Clausuran una clínica que funcionaba sin documentaciones

El lugar funcionaba sin ningún tipo de habilitación. También publicitaba cursos con extranjeros y fue clausurado en la mañana de ayer.

“Estaban funcionando sin tener los documentos”, comentó el superintendente de Salud, doctor Ignacio Mendoza. Agregó que los profesionales extranjeros que llegan al país deben estar registrados en control de profesionales y obtener un registro provisorio hasta regularizarse.

El doctor Christian Coronel, de la Dirección de Control de Instituciones, comentó que la primera verificación al lugar se realizó el lunes pasado. En ese momento en la clínica le dijeron que irían solucionando el tema de los documentos. El viernes estuvo lista la resolución que determinada la clausura temporal del sitio.

Según comentó Coronel, desde la clínica habían enviado una nota en la que solicitan dos meses para gestionar la documentación.

Además del cierre temporal se abrió un sumario, el cual determinara si se suma una multa a los infractores.

La propietaria de la clínica, la doctora Diana Grossling, se comunicó con ÚH digital para dar su versión.

Según dijo, su consultorio estaba siendo preparado. Pero debido al tratamiento que su esposo está realizando en Brasil por una enfermedad, la obra tuvo un retraso.

Alegó además que existe una persecución hacia su persona. Mencionó que esto incluye amenazas, multas de parte de la Municipalidad y visitas de funcionarios del Ministerio de Salud.

Expresó que ello se debe a una especialidad, que no especificó, que están haciendo en el Brasil los odontólogos. Agregó que como esta no se conoce en el país, no le permiten.