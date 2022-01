En ese sentido, sostuvo que el año pasado desarrollaron clases presenciales con al menos el 69% de los estudiantes sin estar vacunados.

“El 69% de nuestros estudiantes terminaron las clases sin estar vacunados. Esperemos este año iniciar las clases con vacunas”, sostuvo a los medios de prensa durante un recorrido en la escuela Adela Speratti.

Brunetti indicó que el modelo híbrido y los grupos burbuja seguirán, ya que algunos padres seguirán con el temor de enviar a los chicos a las aulas. “Vamos a necesitar seguramente grupos burbujas y sostener el modelo híbrido, porque algunos padres van a seguir preocupados y eso debemos respetar”, subrayó.

Puede leer: Covax anuncia entrega de Pfizer, pero de donación y para adultos

Sobre el punto, adelantó que se realizarán algunos ajustes en el protocolo y que se darán a conocer oportunamente. Los cambios podrían estar vinculados a los maestros que no fueron inmunizados.

“Hay docentes que no están vacunados y son por diversos motivos. No podemos obligarles, pero en el protocolo estamos evaluando quizás con un sistema de testeo a los docentes no vacunados”, puntualizó.

El titular de la cartera educativa precisó que el 90% de los docentes están vacunados contra el Covid-19 e indicó que están trabajando con el Ministerio de Salud para contar con jornadas de vacunación en la primera semana de inicio de clases.

Actualmente, el Ministerio de Salud se encuentra aplicando primera, segunda y tercera dosis a la población de 12 años en adelante y se espera que arriben al país 500.000 dosis de CoronaVac, de Brasil a Paraguay, para destinar a la inmunización de pequeños de 5 a 11 años.

El Gobierno también suscribió un acuerdo con Pfizer para la adquisición de 1.500.000 vacunas pediátricas para la población infantil. Unos 46 niños murieron por Covid-19 durante lo que va de la pandemia en el territorio nacional.