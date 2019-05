Ciudad Punk convoca a Dead Kennedys y Cadena Perpetua

Hoy, desde las 18.00, en el Casco Antiguo (ex Cervecería Paraguaya, sobre Estrella y Palma entre Garibaldi y Hernandarias), los fanáticos del punk podrán vivir la 2ª edición del festival Ciudad Punk. Entradas a G. 100.000 en Ticketea.

La mítica banda estadounidense de hardcore punk, Dead Kennedys y la banda argentina de punk rock, Cadena Perpetua, encabezarán el cartel del encuentro.

Dead Kennedys surgió en San Francisco a fines de los 70 y fue una de las primeras bandas de gran impacto en el Reino Unido, gracias a su unión de sátira y humor negro en sus letras, lo que los diferenció de otros grupos.

Conocidos por temas como California Uber Alles, Kill The Poor, Holiday in Cambodia, y otros, la banda hizo historia con cinco álbumes de estudio y tres discos con canciones en vivo. Actualmente, Dead Kennedys, está de vuelta y se encuentra conformada por East Bay Ray, Klaus Flouride, D.H. Peligro y Skip McSkipster.

Argentina. En tanto, Cadena Perpetua se formó a fines de 1990 en Capital Federal, y son conocidos en el circuito under. Tras casi tres décadas de carrera, suman diez producciones discográficas y cinco materiales devedés.

El trío punk –integrado por Edu Graziadei, Chino Biscotti y Hernan Valente– se ganó su sitio en la industria musical, siendo soporte de The Ramones, La Polla Records, Steve Jones, Iggy & The Stooges y Green Day, y otros.

Además de las bandas internacionales, en el evento no faltará el toque de pop punk y ska punk nacional con Garage 21 y Square Pants.