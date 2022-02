Ciudad del Este: Guardia patea en el rostro a un niño lustrabotas

“Ayer de tarde recibí el video, porque no tenía saldo”, afirmó la madre, quien indicó que el padre del guardia de seguridad se contactó con ella y le propuso llegar a un acuerdo económico por el hecho, a lo que respondió en forma negativa, según su versión.

“Mi hijo vale oro, no vale ni cinco, ni diez millones”, afirmó tajantemente en la mañana de este martes.

patada niño cde Gentileza.

La mujer refirió que la gente de la Codeni de Ciudad del Este ya trató muchas veces con ella para que sus hijos no vayan a trabajar porque son niños, incluso tuvo promesas de ser incluidos en el programa Abrazo, pero hasta ahora no hay respuesta alguna.

“Me dijeron que me iban a quitar mis hijos si se hacía público el caso y que les enviarían a un hogar de niños. Él salió para juntar dinero y comprar para su mochila y zapatos. Ayer no fue a la escuela porque no tenía zapatos”, mencionó la madre.

El niño dijo que solo le tocó la pierna al guardia, quien reaccionó lanzándole una patada al rostro. Aunque físicamente no quedó secuelas, el niño tuvo fiebre por la tarde, acorde con lo señalado por la madre.

Hasta este martes no hubo intervención del Ministerio Público, ni la Policía en el caso.