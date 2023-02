Ciudad del Este está a las puertas de una gran transformación

Destacó que la capital departamental está en una región privilegiada del país y del mundo. “Tenemos agua, energía abundante, juventud y tenemos ganas de trabajar. Sabemos que no es fácil, que por ahí pensamos diferente, somos de líneas políticas distintas y esto es democracia. Todos coincidimos en una sola cosa, en que queremos ver nuestra ciudad progresar”.

Todos los sectores coinciden en que la capital departamental vuelva a ser el gran centro financiero, protagonista a nivel nacional y mundial, como alguna vez lo fue, sostuvo: “Tal vez nos estamos apegando un poco al pasado y muchos no se están dando cuenta de que hay que cambiar un poco para volver a tener ese protagonismo”.

El jefe comunal agregó que no sabe si tiene la receta, pero asegura que cree firmemente y tiene mucha fe en que la transformación de la ciudad está llegando. “Yo no voy a atribuirme ese logro porque obviamente un intendente no es el único conductor o no va a ser el protagonista, sin embargo, capaz seamos un pequeño factor”.

Dijo que tiene información, hablando con empresarios y hay un gran deseo de venir a invertir en Ciudad del Este y en el Alto Paraná.

“Les estoy dando esta buena noticia porque es algo que se viene, es una ola que se viene para nuestra región por todo lo que ya dije de esta región, energía, juventud y bajos impuestos, porque eso al final es una ventaja.

Tenemos reuniones marcadas y agendadas con empresas, capitales extranjeros que van a venir a invertir y generar miles de puestos de trabajo”. WF