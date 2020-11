Citymarket sigue con pedidos de suspensión

Hasta la tarde de ayer, se habían contabilizado los pedidos de suspensión para 65 trabajadores más, que se suman a los 455 que ya se encuentran en estado de suspensión y que pasarán a cobrar la compensación económica del IPS.

No obstante, Orué indicó que espera que para el día de hoy lleguen más solicitudes de PRV Stores PY Saeca, pues se estima que cuenta con alrededor de 1.000 empleados y 94 locales en total. No se sabe con exactitud si la empresa cerrará todos los locales de Citymarket en el país, pues en su comunicado oficial indicaban que solo cerrarían “algunas sucursales”, aunque las que todavía se encuentran funcionando presentan las góndolas casi vacías. Al mismo tiempo, la firma reconoció que convocó a sus acreedores y aunque no se refirió al monto de la deuda, se especula que superaría los USD 20.000.000.