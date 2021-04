Citas literarias para lograr empoderamiento femenino

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, se sumó a la sofisticada marca Chanel para realizar dos charlas literarias, en la primera se coronó como absoluta protagonista con sus looks en tweed y los varios elogios que hizo al universo de la literatura; en el nuevo encuentro, que sucedió el martes, compartió reflectores para hablar de un tema fundamental.

EMPODERAMIENTO FEMENINO Tras la primera charla literaria de Chanel, la royal se sumerge de lleno en el mundo del empoderamiento femenino. En una conversación moderada por Fanny Arama, la hija de Carolina de Mónaco compartió protagonismo con la actriz Lunna Khoudri, reconocida por interpretar a mujeres fuertes en largometrajes como The Blessed o Papicha, y con la escritora Camille Laurens, cuya última obra, Fille (Chicas), fue el centro de la conversación. La ensayista y novelista examina en ella el lugar de la mujer en la sociedad, dotando de una fuerza elegante a todos sus personajes femeninos, sobre todo la protagonista, de quien revisa todas las etapas de su vida para denunciar las injusticias que pasan las mujeres solo por el hecho de serlo. Durante la conversación todas alaban el trabajo de Camille en pro del empoderamiento femenino. Ella dice sentirse inspirada para resumir sus obras y hacer un recuento de las injusticias que sufren las mujeres por el movimiento #MeToo, además de por la propia condición femenina. Agresión, abuso sexuales, aborto, maternidad… son algunos de los sucesos, con partes significativamente negativas, que Camille denuncia que solo sufren las mujeres. Carlota, amante de la literatura, se mostró interesada y lo mismo preguntó: “¿Qué ha cambiado con respecto a la invisibilización de las mujeres de los años 60?”, que aprovechó para comparar la acepción del alfabeto Tissé par mille, ‘Maladie’ (enfermedad en francés), con la expresión ‘Mal à dire’, incapacidad de decir algo. Antes de despedirse, Carlota puso énfasis en una frase que se repite a lo largo del más reciente trabajo de la autora: “Es una chica”, por lo que la royal cuestionó a Lauren de sí tuvo menos libertad que un hombre a la hora de escribir, a lo que la novelista le respondió con un mensaje muy inspirador y claro: “La libertad es interior.”, dijo. El look de Carlota La royal, cuyo look siempre es tendencia, optó por la elegancia de un conjunto de Chanel en color negro, de chaqueta de tweed, vaqueros rectos y mocasines a juego. A través de la ‘royal’, la novelista hizo un análisis de la mujer en la sociedad. También se reflexionó acerca de los personajes femeninos de su trabajo literario.



Carlota Casiraghi, al lado de la actriz Lunna Khoudri y la escritora Camille Lauren, charlaron acerca de los cambios que las mujeres enfrentaron.



Embajadora de Chanel

Desde este año Carlota Casiraghi se unió a Penélope Cruz o Kristen Stewart como embajadora y portavoz de Chanel. Presentará junto a Virginie Viard una serie de encuentros literarios en los que varias actrices y escritoras tendrán la oportunidad de hablar de las obras que tuvieron un impacto en sus propias vidas y en el movimiento feminista.

Como hija de la princesa Carolina de Mónaco, Carlota ocupó al nacer el quinto puesto en la línea de sucesión monegasca, pero sin duda el trono que estaba destinada era el de Chanel. La marca y la royal tienen una larga relación de confianza y amistad.