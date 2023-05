Cinta para Netflix culmina filmación en Paraguay

La cinta Descansar en paz, producida por Kenya Films para la plataforma de streaming Netflix, culminó el jueves su etapa de filmación en Paraguay. Con lugares emblemáticos de Asunción como escenarios, la cinta cuenta en su elenco con destacados intérpretes nacionales. La productora paraguaya Renovatio Films estuvo a cargo del apoyo y la ejecución de las grabaciones hechas en el país. El estreno está previsto para el próximo año.

Fueron dos semanas de grabaciones en Paraguay, con filmaciones hechas en barrios de la ciudad y otros lugares como la terminal de ómnibus y comercios del centro histórico, además de otras postales de Asunción. El elenco nacional de la película está encabezado por la actriz Lali González, junto a Raúl Daumas y Ariell López. Pobladores locales también oficiaron de extras en algunas escenas.

La cinta está basada en la novela homónima escrita por el argentino Martín Baintrub, publicada en el 2018. Ambientada en 1994, presenta la historia de un hombre asfixiado por las deudas que aprovechó un fatal atentado ocurrido en Buenos Aires para fingir su muerte, desaparecer e iniciar una nueva vida en Paraguay. La novela se lanzó a nivel local en abril del 2019 en el Centro Cultural de la República El Cabildo, con la presencia del propio escritor.

La adaptación cinematográfica está dirigida por Sebastián Borensztein, quien ofició el mismo cargo en otras producciones como Un cuento chino, del 2011, y La odisea de los giles, del 2019. Los intérpretes argentinos Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goity forman parte del reparto del filme llevado adelante por Kenya Films, productora del célebre actor argentino Ricardo Darín y su hijo, el también intérprete Chino Darín. La misma compañía de cine estuvo involucrada en el reciente Argentina, 1985, que se alzó con una nominación al Oscar de Mejor Película Extranjera y el Globo de Oro en la terna equivalente.

Calidad. En conversación exclusiva con Última Hora, el Chino Darín, quien oficia de productor del filme y se trasladó en los últimos días hasta Asunción para seguir de cerca el rodaje, evaluó los resultados alcanzados a nivel local, destacó el profesionalismo de la productora nacional involucrada y resaltó la calidez humana recibida.

“Para mí es una experiencia de descubrimiento, porque es la primera vez que estoy en Paraguay. A nivel profesional, es una satisfacción enorme haber conocido un equipo como el que nos amparó en todo el rodaje acá, los de Renovatio Films, el equipo de Pietro Scappini. Fue fantástico también encontrar locaciones y buenos recursos para hacer esta película cada vez más grande”, comenta el actor argentino, en su faceta de productor.

Adelantó que ya vio parte del material grabado en el país y que le pareció “fantástico” lo logrado. En ese sentido, manifiesta que desde un principio estaba contemplado realizar el rodaje en Paraguay. “La película está basada en una novela, previo al guion, uno de los personajes viene para estos lares, es algo que siempre quisimos respetar y no había forma de hacerlo de otro manera”, resalta.

En cuanto a su breve estadía en Asunción, el Chino comenta que Scappini ofició como “un muy buen guía turístico”. “Me llevó a recorrer un poco el centro histórico, lugares emblemáticos”, cita, además de señalar que gracias al cronograma de trabajo conoció igualmente otros sitios que sirvieron de locaciones.

“Me hubiera gustado estar más tiempo, pero ahora conociendo ya sé que volveré en otra oportunidad”, asevera Darín, a la par de resaltar sobre la experiencia de filmar en Paraguay que “la calidad humana, el equipo y la gente con la que uno se encuentra acá permanentemente aportan para mí un toque de alegría y de calidez”.

Paraguay. Por su parte, Ariell López, actor paraguayo que al integrar la cinta realiza su primera participación en una producción fílmica internacional, compartió con ÚH la satisfacción del logro.

“Vivir esta experiencia es un honor inmenso que me genera sensaciones indescriptibles. Tener una participación en una película para la plataforma Netflix es un escalón demasiado importante en mi carrera, abrirme al plano internacional me ayuda a desafiarme aún más como actor. La satisfacción que genera en mí me convence que definitivamente vale la pena todo el esfuerzo. La clave de todo es no rendirse, seguir el camino que nos apasiona, en algún momento se presenta la oportunidad y tenemos que agarrarla fuerte porque decirse a uno mismo ‘lo logramos’ no tiene precio”, expresa el intérprete.

Igualmente, destaca que los intérpretes paraguayos están listos y a la altura de las producciones de gran magnitud, como en este caso. “Se están abriendo grandes puertas para el audiovisual nacional. A seguir preparándonos para cuando lleguen más oportunidades y podamos entonces aprovecharlas y dar el 100%”, acota López.