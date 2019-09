Cinco noticias para no deprimirse

Nos resistimos a postrarnos ante los inmorales. Aunque a veces haya que rasguñar las piedras, estamos dispuestos a evitar su depresión. En los últimos días ocurrieron cinco hechos aislados que agrietaron un poquito la impunidad judicial.

UNO. Cayeron nueve jefes policiales que recibían dinero del narcotráfico a cambio de liberar las rutas al paso de sus cargamentos. Me dirá, usted, que esto es ínfimo frente a centenares de otros policías alquilados por los narcos. Y yo le respondo: No sea amargado; esto antes no ocurría.

DOS. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena del ex senador Víctor Bogado por el caso de la niñera más famosa del Paraguay. El proceso había sido objeto de todo tipo de chicanas que evitaban su continuidad. Los implicados coordinaban sistemáticamente las recusaciones, con el fin de obstaculizar su avance. Me dirá, usted, que la pena impuesta es irrisoria. Le respondo: Sus consecuencias políticas son enormes y faltaba menos de un mes para que Bogado lograra que la causa prescriba.

TRES. El ex senador Óscar González Daher fue acusado por enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero. El juicio oral y público está ahora más cerca. Me dirá, usted, que eso era inevitable. Le respondo: Muchos pensaban que sería acusado por los cargos menores y no por el gravoso enriquecimiento ilícito.

CUATRO. Luis Ortigoza, ex titular del Indert y gran maestro de las chicanas, irá finalmente a juicio oral por lesión de confianza. No me diga nada. Usted también sabe que este caso es emblemáticamente largo.

CINCO. Hernán Schlender, intendente de Jesús, ligado al mundo narco, fue imputado por enriquecimiento ilícito. Había llegado al colmo de usar una cuenta municipal del Fonacide para lavar más de 3.000 millones de guaraníes. No me venga con eso de ¿y los otros? Irán cayendo de a uno, supongo.

Me dirá usted que estos cinco casos no son nada frente al océano de impunidad que nos rodea. Y yo le contesto que no joda. No me va a prohibir celebrar este soplo de esperanza, por más tenue que sea.