Cinco jugadores con Covid-19 en Sol

El doctor Miguel Iriarte, encargado médico de sol, contó que serán como minino 10 días de recuperación para estos cinco jugadores: “Esto deja sus secuelas en algunos. Richard Franco tuvo Covid-19 cuando estaba en Brasil, y me dijo que hasta ahora sufre un esporádico cansancio”, relató el galeno a FALG.

El nuevo protocolo para estos casos dicta que cada club se hace responsable de sus hisopados y debe remitir los resultados a la Comisión Médica de la APF con 72 horas de anticipación a cada partido.

“Se carga en el sistema los resultados y habilitamos a los jugadores para cada partido, pueden no enviar los resultados cada club pero no podrán jugar los partidos, no solo futbolistas, sino todos los que están dentro del protocolo”, aclaró el Doctor Gerardo Brunstein de la APF a Tigo Sports. En lo que va del año y en la previa del Apertura ya se han detectado 19 casos en los planteles, y en total desde el inicio de la pandemia son 155 casos.