Chels presenta su segundo single Ilusionarme

Anteriormente lanzó Hablando de mí, pero ya se encuentra trabajando en un tercer sencillo que planea publicar antes de que termine este 2021.

Nieta del reconocido pianista paraguayo Óscar Faella, Chels debutó en el 2018 bajo el nombre de Cheli Faella, con un single denominado Me and You.

Embed

La artista se mueve por el Latin pop, RnB y el género urbano. Con respecto al próximo single simplemente adelantó que probablemente sea una colaboración con un artista nacional “muy talentoso”.