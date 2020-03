Cervecería decide suspender distribución temporalmente

La compañía, en un comunicado remitido a su equipo interno, explicó que aunque las actividades de abastecimiento y logística están exceptuadas dentro del sistema de aislamiento total, decidió interrumpir su distribución hasta tanto se puedan esclarecer todas las cuestiones necesarias para garantizar la seguridad de sus colaboradores.

Tras viralizarse este documento interno, Cervepar lamentó en sus redes sociales la notoriedad que ganó el tema. No obstante, fuentes de la empresa cervecera confirmaron en la tarde de ayer a ÚH que la distribución de sus bebidas se encuentra suspendida y que no se restablecerá hasta tanto no definan los procedimientos a aplicarse para asegurar la salud de sus empleados.

El Gobierno anunció su decisión de ampliar la cuarentena hasta el 12 de abril y dispuso el aislamiento preventivo general, en todo el país, desde ayer hasta el sábado 28 de este mes.