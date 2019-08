Cerro y 2 de Mayo se vuelven a cruzar

En el 2018 jugaron por la 2ª fase del torneo, con victoria por 4-2 para el Ciclón, con un doblete del Conejo Benítez, que jugaría hoy, a pesar de demandar al club por primas atrasadas.

El probable equipo del Ciclón: Carrizo; Espínola, Patiño, Saez y Rivas (Sub 18); Vera, Palau, Lucena y Ovelar (Sub 15); Báez (Sub 19) y Benítez.

Carlos Jara Saguier, entrenador del “2”, pondrá en cancha a cuatro juveniles: Caffa; Escobar, Coronel, Borjas y Centurión; Mendoza (Sub 18), Chamorro (Sub 20), Rolón y Argüello (Sub 21); Cáceres (Sub 20) y Vázquez.